Об этом сообщает Axios.

О чем Грэм говорил с Трампом перед своей смертью?

По информации издания, Грэм рассказал Трампу о своей недавней поездке в Украину и подчеркнул необходимость как можно скорее вынести на голосование в Сенате законопроект, предусматривающий новые жесткие санкции против России. Во время разговора президент США также сообщил сенатору, что готовит новые удары по Ирану после очередной атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

По завершении телефонного разговора Грэм сообщил одному из своих собеседников, что плохо себя чувствует. Когда его призвали немедленно обратиться за медицинской помощью, сенатор ответил, что сделает это после запланированного эфира программы Meet the Press на телеканале NBC. Несмотря на ухудшение самочувствия, политик не терял чувства юмора.

По словам источника Axios, он сказал:

"Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно ввести санкции против России, разобраться с Ираном и нормализовать отношения между Израилем и Саудовской Аравией",

– сказал он, передают источники Axios.

Через несколько часов после этих слов Линдси Грэм скончался.

Axios пишет, что в последние недели жизни Линдси Грэм сосредоточился на продвижении ряда ключевых внешнеполитических инициатив. Среди его приоритетов были ужесточение санкций против России, дальнейшая поддержка Украины, урегулирование ситуации вокруг Ирана и возобновление переговоров о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

По данным издания, сенатор был убежден, что ослабление позиций Ирана откроет администрации Дональда Трампа путь к заключению исторического соглашения о нормализации отношений между Эр-Риядом и Иерусалимом.

Напомним, сенатор Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни. По данным NBC News, в тот день к его дому на Капитолийском холме были вызваны экстренные службы из-за сообщения об остановке сердца.

Уже утром 12 июля президент США Дональд Трамп отреагировал на смерть политика. Он заявил, что Линдси Грэм был одним из самых выдающихся сенаторов и людей, которых ему доводилось знать. Президент Украины Владимир Зеленский также выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора, назвав его одним из самых преданных друзей Украины. По словам главы государства, Грэм десять раз посещал Украину, активно поддерживал ужесточение санкций против России и работал над укреплением двухпартийной поддержки Киева в США. К выражениям соболезнования присоединился также глава МИД Андрей Сибига, который подчеркнул, что Украина никогда не забудет принципиальную позицию сенатора.