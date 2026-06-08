"Ввічливі люди так не роблять": Лавров прокоментував лист Зеленського до Путіна

Президент України Володимир Зеленський нещодавно надіслав листа диктатору Володимиру Путіну. Глава МЗС Росії Сергій Лавров під час виступу заявив, що це нібито було "не ввічливо".

Про це повідомили в ТАСС.

Дивіться також Це питання серед "безумовних пріоритетів": Лавров і надалі збирається захищати російську мову

Що Лавров розповів про надісланий Путіну лист?

Глава МЗС Росії повідомив, що Володимир Путін під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі вже публічно відреагував на лист Володимира Зеленського.

Лавров зазначив, що лист був адресований саме Путіну, але чомусь був "розісланий по всьому світу". Він додав, що ввічливі люди такого не роблять.

Згодом міністр закордонних справ вкотре наголосив, що такі "не ввічливі" дії з боку Києва показують, що Україна нібито "не готова до переговорів" та "не хоче закінчувати війну".

Так, мабуть, ввічливі люди не роблять, і президент Путін оцінив цей лист як ознаку того, що Україні перемовини не потрібні,

– заявив Лавров.

Що відомо про лист, який Зеленський надіслав Путіну?

Президент України написав відкритого листа до російського диктатора. Зеленський закликав до прямого діалогу з Путіним і запропонував завершити війну шляхом особистої зустрічі та переговорів.

У своєму відкритому листі Зеленський заявив, що за понад 26 років правління Путіна відносини між Україною та Росією повністю змінилися – від співпраці до повномасштабної війни.

Він наголосив, що війна стала особистим вибором російського лідера, який призвів до значних втрат. Глава держави також зазначив, що російське суспільство все частіше стикається з наслідками війни – від економічних проблем до загрози нової мобілізації.