Епштейн міг передавати росіянам інформацію про Трампа

Демократи Палати представників США оприлюднили кілька електронних листів сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Стало відомо, що чоловік міг передати росіянам інформацію або компромат про Дональда Трампа.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Politico.

Як Епштейн комунікував з росіянами?

До зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі у 2018 році Джеффрі Епштейн спробував передати повідомлення вищому дипломату Росії. Він закликав зв'язатися з ним, якщо росіяни хочуть зрозуміти президента США.

У листі від 24 червня 2018 року до Торбйорна Ягланда, колишнього прем'єр-міністра Норвегії, Епштейн написав:

Я думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров отримав інформацію, поговоривши зі мною.

В одному з листувань Епштейн вказав, що раніше розмовляв про Трампа з Віталієм Чуркіним, впливовим послом Росії в ООН. Цей обмін був одним із багатьох, що демонструють мережу міжнародних партнерів Епштейна, з якими він часто листувався щодо політичних рішень Трампа під час його першого терміну.

У листах Ягланд повідомив, що наступного дня зустрінеться з помічником Лаврова і запропонує зв'язатися з Епштейном. Невідомо, чи відбулася запропонована зустріч.

Також Епштейн висловив свою думку про зустріч Трампа з Путіним, яку розкритикували в усьому світі за капітуляцію перед російським диктатором.

"Я впевнений, що, на його думку, все пройшло дуже добре. Він (Трамп – 24 Канал) вважає, що зачарував свого супротивника... Звісно, він не має уявлення про символізм. Він не має уявлення про більшість речей", – прокоментував Епштейн.

Крім того, в останніх опублікованих листах він називає Трампа найжахливішою людиною з усіх, кого він знав, і що в реальному житті він значно гірший, ніж на екрані.

Що відомо про опубліковані листи Епштейна?