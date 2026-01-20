"Що ти робиш у Гренландії": Трамп опублікував особисте листування з Макроном та Рютте

Дональд Трамп опублікував скриншоти особистого листування з президентом Франції Еммануелем Макроном та Генсеком НАТО Марком Рютте. Вони привернули увагу через згадки Сирії, Ірану та потенційних зустрічей за участю різних країн.

Про це інформує 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Медуза" та Clash Report.

Про що мовилось у листуванні?

На тлі відмови Макрона приєднатись до "Ради миру", Трамп пригрозив Франції 200% митами на вино та шампанське та заявив, що французький лідер "нікому не потрібен" і "дуже скоро залишить свою посаду".

Згодом у мережі з'явились скриншоти особистого листування Трампа та Макрона. Лідер Франції висловив своє здивування щодо дій лідера США щодо Гренландії та наголосив на спільних позиціях щодо Сирії та Ірану.

Ми повністю збігаємось по Сирії. Ми можемо зробити великі справи щодо Ірану. Я не розумію, що ти робиш у Гренландії,

– написав лідер Франції.

Також Макрон запропонував організувати зустріч лідерів G7 у Парижі після Давосу із можливістю неформальних переговорів за участю України, Данії, Сирії та Росії. Французький політик ініціював спільну вечерю перед поверненням Трампа до Штатів.

У чаті із Трампом Генсек Марк Рютте відзначив досягнення американського політика в Сирії та заявив про намір висвітлити його роботу в Газі та Україні під час своїх виступів у Давосі. Також Генсек зазначив, що прагне знайти спільний шлях щодо Гренландії.

"Не можу дочекатися зустрічі з Вами. Ваш, Марк", – так завершив своє повідомлення Рютте.

Зазначимо, у дипломатичних колах публікацію приватного листування називають неприпустимою.

Чому між Макроном та Трампом напружені стосунки?