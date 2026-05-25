Росія "атакувала" літак міністра оборони Британії: у нього вимкнувся GPS-сигнал

Минулого тижня глава міноборони Британії Джон Гіллі відвідав британських військових в Естонії. Коли ж міністр повертався додому, Росія заглушила GPS-сигнал його літака.

Інцидент трапився 21 травня біля російського кордону. Про це повідомляє BBC.

Що відомо про глушіння GPS-сигналу літака Гіллі?

Через атаку пілоти змушені були перейти на іншу систему навігації, бо GPS літака не працював протягом усього трьохгодинного польоту.

Наразі невідомо, чи був борт з Гілі навмисною ціллю російських військових. Втім, маршрут літака можна було відстежити на сайтах моніторингу авіарейсів.

Нагадаємо, що у 2024 році літак Королівських ВПС Великої Британії, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Ґрант Шеппс, також зазнав глушіння GPS-сигналу під час польоту поблизу російської території.

У 2025 році подібний інцидент стався з літаком фон дер Ляєн. Голова Єврокомісії летіла до Болгарії на дипломатичну зустріч, однак під час польоту пілоти зіткнулися з серйозними проблемами в роботі навігаційних систем через глушіння GPS-сигналу. Під час заходу на посадку GPS у районі аеропорту фактично припинив працювати. Через це пілот був змушений близько години кружляти над аеропортом, а потім здійснив посадку вручну, використовуючи паперові карти.

Для росіян це вже давня практика. Вони постійно глушать GPS-сигнали над країнами Балтії, створюючи великі проблеми для цивільної авіації.

Експерти кажуть, що є кілька джерел глушіння GPS-сигналу: одне розташоване в Калінінграді, інше створює перешкоди в районі Естонії та Фінляндії, а ще одне впливає на північ Норвегії та Фінляндії.

За даними неназваного високопоставленого чиновника, якого цитує Financial Times, одна з версій полягає в тому, що Росія у такий спосіб намагається "захистити" Калінінград від можливих українських атак дронів. При цьому Москва не визнає причетності до глушіння GPS у регіоні Балтійського моря. Фінське агентство транспорту і зв'язку Traficom також вважає, що перешкоди над Балтикою, ймовірно, пов'язані з протидією безпілотникам.

Водночас британський аналітик Кір Джайлз вважає, що Росія використовує втручання в GPS як з наступальною, так і з оборонною метою. На його думку, це може бути як перевірка здатності порушувати роботу інфраструктури Європи, так і спосіб захисту від можливих ракетних ударів і дронів.