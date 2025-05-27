Росія почала великий наступ на Донеччині: у WP назвали це "останнім шансом" для Путіна

Росія здійснить масштабний наступ на східну частину Донецької області влітку 2025 року, яку вже роками намагається окупувати. Це може стати останнім шансом для Володимира Путіна.

Водночас деякі аналітики припускають, що вищезгаданий наступ почався все. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Як діятиме Росія

На думку західних аналітиків, Путін радше за все переконаний, що може виграти війну військовими зусиллями, проте санкції та великі втрати можуть повільно підривати це. І це літо може стати для Росії останнім шансом на великий наступ.

Донецька область є пріоритетом для Путіна ще з початку 2022 року. У вересні того ж року він оголосив увесь Донецьк разом із 3 іншими українськими регіонами частиною Росії, попри те, що не завоював жоден із них повністю.

Експерти вважають, що разом з основним наступом на Донецьку область, близько 70% території якої він контролює, Москва планує провести менш масштабні атаки вздовж кордону Сумської та Харківської областей, аби посилити тиск на передовій.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков каже, що план Росії полягає в тому, щоб "спробувати скувати українські сили вздовж лінії фронту, але вони віддадуть пріоритет Покровську і Костянтинівці.

За його словами, хоча Костянтинівка, що у Донецькій області, і не перебуває зараз на межі захоплення, проте це "багатообіцяюча" перспектива для росіян, оскільки Росія має можливість атакувати її з трьох різних напрямків.

Влітку 2024 року аналітики передбачали захоплення Костянтинівки та Покровська до грудня. Тому, складнощі Росії в їхньому захопленні говорять про зусилля України щодо захисту, проте найближчі місяці можуть стати новим випробуванням.

Як кажуть аналітики й представники українських збройних сил, хоч Росія перевиконує свої плани з набору військовослужбовців, проте їй все ще не вистачає чисельності, необхідної для кількох успішних наступів.

Що буде з Сумщиною та Харківщиною

У виданні нагадують, що у лютому 2024 року Росії знадобилося 80 тисяч солдатів, щоб взяти невелике місто Авдіївка в Донецьку. Зараз на кордоні Сумської та Харківської областей розміщено 125 тисяч російських військових.

Журналісти, посилаючись на дані, отриману від української військової розвідки, зазначають, що такої кількості особового складу буде явно недостатньо, аби захопити два обласних центри, тобто Суми та Харків.

На думку представника військової розвідки України Андрія Черняка, ці солдати потрібні для окупації ділянок української землі вздовж кордону. Росія вже заявила, що прагне створити "буферні зони" вздовж кордону.

Утім, за його словами, росіяни використовуватимуть ці нові виступи всередині України для чинення тиску на обидва міста, особливо на місто Суми. Вони вже захопили 4 села, повідомляв голова Сумської області Олег Григоров.