Зрозуміло, що Владіміра Путіна не зупинить ніякий переговорний процес. Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши, що Росія ігнорує будь-які спроби домовитися.

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На яких напрямках можливий наступ

Кремль використовує переговори як метод тиску, так хочуть переконати Україну погодитися на умови ворога, змиритися з окупацією територій та змусити Збройні Сили вийти навіть з тих секторів, де окупанти не мають успіху.

Для цього Росія нарощує сили та планує глобальні наступальні операції. Наприклад, вона збільшує виробництво дронів, щоб щодня запускати по Україні сотні безпілотників. Для нашої держави, а також для Заходу – це стратегічна загроза.

Але ми стоїмо і знаємо, що ці загрози в багатьох ситуаціях є нереальні. Ми маємо відповідні ресурси не тільки стримування, а й для контрнаступу. А головне, що це консолідує країни Європи для формування єдиного фронту безпеки,

– наголосив Микола Маломуж.

Зрозуміло, що окупанти розгортатимуть наступальні операції. Нові напрямки – це Сумщина, Харківщина, куди перекинули війська з Курського напрямку. Окрім цього, ворог далі просуватиметься на Донеччині. Там ключовими ділянками залишається Покровськ, Часів Яр, Торецьк. Це потрібно, щоб рухатися в напрямку великих міст – Костянтинівки та Краматорська.

"Також окупанти пробуватимуть "пробити" окремі сектори до Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсона. Чи достатньо сил? Я прямо скажу, що ні. На окремих секторах вони ще можуть генерувати сили, але діяти системно, глибоко і широкомасштабно – ресурсів немає", – наголосив генерал армії.

Російська техніка, озброєння вже на 80% складається зі старих частин. Ресурси вичерпуються, а виготовляти нові засоби немає змоги. Ба більше, бракує компонентів, які критично важливі для ракет, танків, БМП.

Отже, ситуація для росіян непроста. Вони спробують продемонструвати наступ, але всі їхні плани ми знаємо, а українське військо зробить все, щоб стримати ворога як влітку, так і восени.

Зауважимо, Володимир Зеленський закликав до більшого тиску на Росію, бо дії країни-агресорки стають дедалі зухвалішими. Він нагадав, що окупанти намагаються провести новий наступ і продовжують щоночі масовано обстрілювати Україну.