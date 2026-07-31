"Ми прагнемо миру": Трамп засумнівався, чи дасть дозвіл Україні виробляти ракети Patriot, – FT

Дональд Трамп заявив, що ще не прийняв рішення, чи отримає Україна дозвіл виробляти ракети-перехоплювачі Patriot. Таким чином він поставив під сумнів, чи погодяться США на один із пріоритетів Києва.

Про це пише Financial Times, посилаючись на коментар Трампа.

Що сказав Трамп про ліцензію на виробництво ракет Patriot?

Як пише видання, Трамп сказав, що "не впевнений", чи надасть Вашингтон Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

Наразі це питання ще на етапі розгляду.

Це надзвичайно потужна зброя, і… ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми, власне, не видаємо ліцензій на обладнання,

– сказав Трамп.

Він додав, що його увага зосереджена на припиненні війни, а також, що його спецпосланці Віткофф і Кушнер найближчим часом вперше відвідають Україну.

"Якщо сказати дуже просто, ми хочемо, щоб війна Росії в Україні закінчилася. Я не прагну ракет. Ми прагнемо миру", – заявив американський президент.

Варто зауважити, що ці заяви він зробив всього через 2 дні після його зустрічі з президентом Зеленським у Білому домі.

Тоді український глава назвав перемовини "вдалими" і зазначив, що обговорювалося "виробництво перехоплювачів Patriot та кілька інших ідей".

Про саму ліцензію Києву на виробництво ракет заявив Трамп на початку липня на саміті НАТО в Туреччині.