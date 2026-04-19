На парад у Москву з перешкодами: Фіцо поскаржився на 2 країни, які закрили небо для його літака
Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо збирається відвідати парад у Москві 9 травня. Втім, Литва й Латвія заборонили політику летіти через їхні території.
Про таке він розповів у своєму відеозверненні й зазначив, що планує робити в цьому випадку.
До теми "Корабель, що пливе назустріч смерті": Фіцо розкритикув Єврокомісію й захотів діалогу з Росією
Як Литва й Латвія обмежують політ Фіцо до Москви?
За словами прем'єра Словаччини, у Вільнюсі та в Ризі вже повідомили, що не дозволять проліт його літака над їхніми територіями.
Тож Роберт Фіцо буде змушений шукати інший маршрут. Він зазначив, що подібну схему вже застосовували минулого року, коли його "торпедувала Естонія".
Нагадаємо, що торік глава уряду Словаччини так само наполягав на поїздці до Москви на парад 9 травня, попри, за його словами, "серйозні спроби" перешкодити цьому візиту. Тоді Литва, Латвія та Естонія закрили свій повітряний простір для літаків, що прямували на святкування в Росію.
Цікаво! У Росії з'являються припущення про можливе скасування парадів 9 травня через ризик ударів українськими ракетами. Попри відсутність офіційних підтверджень, частину підготовчих заходів уже поставили на паузу. Сам Фіцо раніше заявляв про плани бути присутнім на заходах, присвячених перемозі над нацизмом.
Як Фіцо підіграє Росії?
У Словаччині днями заявили, що країна може заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо не буде відновлено роботу нафтопроводу "Дружба".
Він також розкритикував політику Єврокомісії, назвавши її ризикованою для енергетичної стабільності, натомість виступає за послаблення санкцій проти Росії та відновлення імпорту російських енергоносіїв.
Окремо Роберт Фіцо у відеозверненні заявив, що нібито Володимир Зеленський має надмірний вплив на рішення ЄС.
До того ж, словацький прем'єр говорив, що нереально очікувати, що Росія покине окуповані території – Крим, Донбас і Луганськ. Також він заявляв, що його уряд ніколи не підтримає членство України в НАТО, оскільки це нібито призведе тільки до третьої світової війни.