Литва планує замінувати кордон з Росією

Литва разом з східноєвропейськими партнерами вийшли з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Країна планує замінувати кордон з Росією.

Для реалізації цієї мети сподіваються на фінансову допомогу ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт міністерки національної оборони Литви Довіле Шакалієне.

Дивіться також Литва готова направити свої війська до України після припинення вогню, – Науседа

Литва хоче замінувати кордон з Росією

Литва збільшила оборонний бюджет з 3% до 4% у 2025 році. Серед категорій витрат визначили й інфраструктурні проєкти.

Литва разом з Польщею та Латвією вирішили вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін 18 березня. Колеги вважають, що з неї повинні вийти усі країни, що межують з Росією. Очікується, що такий крок зробить найближчими тижнями Фінляндія.

У Міноборони Литви зауважили, що країна ратифікувала Оттавську конвенцію у 2003 році. З того часу оцінка загроз «суттєво змінилася», безпекове середовище змістилося «у негативний бік», а додаткові юридичні зобов’язання «обмежують можливості Литви та її вибір щодо захисту держави».

Довіле Шакалієне обговорила з міністрами оборони Польщі та Фінляндії об'єднання Східного щита та Балтійської лінії оборони, а також залучення Фінляндії до спільного плану посилення охорони кордону.

Східні рубежі Литва вважає необхідним укріпити кількома шарами укріплень, у тому числі протитанковими та протипіхотними мінами. У країні сподіваються залучити для цієї мети фінансування з ЄС.