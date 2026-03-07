Найбільша оборонна компанія США збільшить у 4 рази виробництво критично важливих боєприпасів

Найбільша американська оборонна компанія Lockheed Martin у щонайменше чотири рази збільшить виробництво критично важливих боєприпасів.

Про це повідомили американський президент Дональд Трамп у Truth Social та компанія Lockheed Martin у соцмережі Х.

Як США налагоджують виробництво зброї?

Дональд Трамп у публікації повідомив про проведення зустрічі з найбільшими американськими оборонними компаніями, у рамках якої обговорили виробництво озброєнь, а також їхні графіки подібної промисловості.

Вони погодилися вчетверо збільшити виробництво зброї "високого класу", оскільки ми хочемо якомога швидше досягти найвищих рівнів обсягів виробництва,

– написав американський президент.

За словами президента США, збільшення відповідного виробництва почалося за три місяці до зустрічі, і, згідно з оприлюдненою інформацією, подібне створення багатьох з цих видів зброї відбувається у поточному часі.

"Компанії були представлені генеральними директорами BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon", – додав американський президент.



Дональд Трамп анонсував збільшення виробництва зброї / Clash Report

Lockheed Martin підтвердила вищезгадану заяву Дональда Трампа. Компанія відома своїми військовими літаками, які вони виготовляють для армії США, зокрема C-130, F-16, F-22, F-35, P-3 Orion та іншою авіаційною технікою.

Довідково. Lockheed Martin спеціалізується на авіабудуванні, аерокосмічній техніці, системах озброєння та кібербезпеці. Компанія, зокрема, запланувала розширення випуску систем THAAD.

На тлі чого можливе таке посилення?