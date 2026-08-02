Має вплив на Трампа: Київ може отримати неочікуваного союзника у США, – NYT

Україна роками намагалася змінити скептичне ставлення до своєї боротьби, яке панувало серед прихильників руху MAGA та самого Дональда Трампа. Саме тому візит ультраправої блогерки Лори Лумер в Україну викликав неабиякий ажіотаж.

Наближена до президента США Лумер радикально змінила свою позицію. Вона визнала, що раніше поширювала неправдиві наративи про війну, які були вигідні Кремлю. Тепер блогерка висловила беззаперечну підтримку Україні. Про це пише The New York Times.

Як рух MAGA може змінити позицію Трампа щодо України?

Хоча багато представників руху MAGA співчувають і підтримують Україну, вони не можуть нічого змінити, доки Дональд Трамп не змінить своєї думки.

Саме тому прихильники України сподіваються, що візит Лори Лумер стане переломним моментом. Вони розраховують, що блогерка зможе зайняти місце покійного сенатора Ліндсі Грема як проукраїнський голос, який впливає на Трампа.

Лумер, яка свого часу здобула популярність серед американських правих завдяки антимусульманським та гомофобним висловлюванням, продемонструвала свій особистий вплив на Трампа ще минулого року.

Як повідомлялося, тоді вона переконала його звільнити 6 радників із питань національної безпеки. Цього року блогерка ще більше зблизилася з Трампом, підтримавши його рішення завдати ударів по Ірану.

За словами Лумер, саме розкол серед американських правих через Іран та Ізраїль змусив її переглянути своє ставлення до України.

Двоє її головних опонентів у соцмережах – Такер Карлсон і подкастерка Кендіс Овенс – ще активніше просували проросійські погляди, одночасно критикуючи війну з Іраном та союз США з Ізраїлем.

Остаточно її переконало рішення Овенс відвідати в червні головний російський форум у Санкт-Петербурзі за участю Путіна.

"Я зрозуміла, що всіх цих людей об'єднує одне – вони агресивно просувають інтереси Росії у війні проти України. Тоді я почала думати: а про що ще вони брешуть", – сказала Лумер.

Стівен Мур, екскерівник апарату республіканців у Конгресі та засновник благодійної організації на підтримку України, заявив, що поїздка Лумер стала переломним моментом, адже створила противагу впливовим правим коментаторам, які переважно поширювали антиукраїнські наративи.

У травні та червні організація Мура організувала десятиденну поїздку до України для представників консервативних медіа. Серед учасників був і фахівець із піару Ендрю Мур, який працює з Лорою Лумер.

Приблизно через півтора місяця після цього Лумер сама приїхала до України й почала спростовувати антиукраїнські твердження, які раніше поширювала. Вона зустрілася з одним із найвідоміших єврейських релігійних діячів країни – рабином Моше Реувеном Азманом, син якого загинув, воюючи проти російських військ.

"Рабин сказав мені, що його загиблий син не воював пліч-о-пліч із нацистами" – написала Лумер, яка сама є єврейкою.

Вона також по-новому сформулювала аргументи на користь підтримки України з боку США. Замість того щоб називати її благодійністю, як це часто робив Трамп, Лумер представила допомогу як інвестицію в безпеку самих Сполучених Штатів. Блогерка нагадала, що українські технології боротьби з дронами вже допомагають американським союзникам на Близькому Сході захищатися від іранських атак.

За словами Лумер, під час перебування в Україні вона двічі телефонувала Трампу.

Джо Ліндслі, колишній помічник засновника Fox News Роджера Ейлза, вважає, що саме такі аргументи можуть знайти відгук серед прихильників MAGA.

Трампу потрібна мова, якою він зможе пояснити американцям, чому варто підтримувати Україну. І саме Лора Лумер дає йому таку мову,

– сказав Ліндслі, який живе в Україні від початку війни та виступає за посилення допомоги США.