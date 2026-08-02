Близкая к президенту США Лумер радикально изменила свою позицию. Она признала, что ранее распространяла ложные нарративы о войне, которые были выгодны Кремлю. Теперь блогерша выразила безоговорочную поддержку Украине. Об этом пишет The New York Times.

Как движение MAGA может изменить позицию Трампа в отношении Украины?

Хотя многие представители движения MAGA сочувствуют и поддерживают Украину, они не могут ничего изменить, пока Дональд Трамп не изменит своего мнения.

Именно поэтому сторонники Украины надеются, что визит Лоры Лумер станет переломным моментом. Они рассчитывают, что блогерша сможет занять место покойного сенатора Линдси Грэма в качестве проукраинского голоса, влияющего на Трампа.

Лумер, которая в свое время приобрела популярность среди американских правых благодаря антимусульманским и гомофобным высказываниям, продемонстрировала свое личное влияние на Трампа еще в прошлом году.

Как сообщалось, тогда она убедила его уволить шестерых советников по вопросам национальной безопасности. В этом году блогерша еще больше сблизилась с Трампом, поддержав его решение нанести удары по Ирану.

По словам Лумер, именно раскол среди американских правых из-за Ирана и Израиля заставил ее пересмотреть свое отношение к Украине.

Двое ее главных оппонентов в соцсетях – Такер Карлсон и подкастерша Кэндис Оуэнс – что еще активнее продвигали пророссийские взгляды, одновременно критикуя войну с Ираном и союз США с Израилем.

Окончательно ее убедило решение Оуэнс посетить в июне главный российский форум в Санкт-Петербурге с участием Путина.

"Я поняла, что всех этих людей объединяет одно – они агрессивно продвигают интересы России в войне против Украины. Тогда я начала думать: а почему они еще лгут", – сказала Лумер.

Стивен Мур, бывший руководитель аппарата республиканцев в Конгрессе и основатель благотворительной организации в поддержку Украины, заявил, что поездка Лумер стала переломным моментом, ведь она создала противовес влиятельным правым комментаторам, которые преимущественно распространяли антиукраинские нарративы.

В мае и июне организация Мура организовала десятидневную поездку в Украину для представителей консервативных СМИ. Среди участников был и специалист по пиару Эндрю Мур, который работает с Лорой Лумер.

Примерно через полтора месяца после этого Лумер сама приехала в Украину и начала опровергать антиукраинские утверждения, которые ранее сама же и распространяла. Она встретилась с одним из самых известных еврейских религиозных деятелей страны – раввином Моше Реувеном Азманом, сын которого погиб, сражаясь против российских войск.

"Раввин сказал мне, что его погибший сын не воевал бок о бок с нацистами", – написала Лумер, которая сама является еврейкой.

Она также по-новому сформулировала аргументы в пользу поддержки Украины со стороны США. Вместо того чтобы называть это благотворительностью, как часто делал Трамп, Лумер представила помощь как инвестицию в безопасность самих Соединенных Штатов. Блогер напомнила, что украинские технологии борьбы с дронами уже помогают американским союзникам на Ближнем Востоке защищаться от иранских атак.

По словам Лумер, во время пребывания в Украине она дважды звонила Трампу.

Джо Линдсли, бывший помощник основателя Fox News Роджера Эйлза, считает, что именно такие аргументы могут найти отклик среди сторонников MAGA.

Трампу нужен язык, с помощью которого он сможет объяснить американцам, почему стоит поддерживать Украину. И именно Лора Лумер дает ему такой язык,

– сказал Линдсли, который живет в Украине с начала войны и выступает за усиление помощи со стороны США.