Була прихильницею Росії: Лумер пояснила, чому кардинально змінила позицію щодо України

Блогерка Лора Лумер, близька соратниця Дональда Трампа, ще донедавна була прихильницею Росії. Вона визнала, що вірила російській брехні, але зараз повністю змінила свою давню критику України.

Окрім того, американка закликала колег-консерваторів бути обережними з московською пропагандою, яку вона звинувачує в обмані значної частини американських правих. Про це пише AP.

Чому Лумер піддалася російській брехні?

Лумер зауважила, що не потрібно слухати подкастерів і дозволяти їм впливати на думку про країну. Ці факти можна завжди перевірити особисто.

Лумер стверджує, що її "обдурили", щоб вона виступала проти України. Вона роками применшувала значення війни та посилювала російську пропаганду.

Я зрозуміла, що мене обдурила російська пропаганда, і я повірила багатьом неправдивим речам про Україну. Раніше я думала, що це країна, повна нацистів,

– казала Лумер Зеленському, беручи у нього інтерв'ю для свого шоу.

Вона заблокована в американських соціальних мережах. Це змусило її спробувати Telegram, де широко поширюються російські ЗМІ.

Лумер зазначила, що росіяни дуже добре вміють використовувати людський гнів.

"І я була дуже розлючена", – сказала вона, розповідаючи про свої почуття щодо виборів 2020 року, які, як вона помилково стверджує, були вкрадені у Трампа, попри всі докази протилежного.

Вона сказала, що її зміна точки зору була поступовою, оскільки вона почала бачити, як подкастери, такі як Такер Карлсон, "налаштовуються проти президента Трампа", а їхня риторика посилюється російськими джерелами.

Я цілий день отримувала повідомлення від різних людей, ЗМІ, політиків і просто людей, які стежать за мною в Інтернеті, які казали: "Ого, я не усвідомлював, як сильно нам брехали", "Ого, ви справді відкрили мені очі",

– переповіла американка.

Як зауважили в AP, Лумер залишалася впливовою на Трампа, незважаючи на те, що не мала офіційної ролі. Після повернення з цієї поїздки вона очікує зустрітися з ним.

Поворот Лумер щодо України був схвалений керівництвом країни, чиї стосунки з Трампом часом були напруженими. Але це також викликало збентеження, здивування та підозру у Сполучених Штатах. Вона продовжує наполягати на тому, що Україна не оплачує її поїздки,

– йдеться у матеріалі.

Поки Трамп і Зеленський готуються до зустрічі у Вашингтоні, Лумер вважає, що її поїздка вже мала значення, переорієнтувавши увагу на війну, поки Конгрес обговорює нові санкції, спрямовані проти Росії.

"Це виглядає добре для України, чи не так? Підхід до цієї зустрічі наступного тижня в Овальному кабінеті виглядає досить добре", – зауважила блогерка.

Нагадаємо, що зустріч Зеленського і Трампа пройде 28 липня. Серед головних тем їхніх перемовин – ППО. Також український президент хоче обговорити домовленості та у якому форматі працюватимуть далі Україна та США.