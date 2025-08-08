Лукашенко не погодився з Путіним, який назвав операцію ЗСУ у Курській області "нападом"
- Олександр Лукашенко не вважає операцію ЗСУ в Курській області "нападом" на Росію, що суперечить позиції Кремля.
- Лукашенко пояснив, чому Білорусь не відправила свої війська до Курської області, на відміну від КНДР.
Олександр Лукашенко не вважає Курську операцію "нападом" на Росію. Саме цим він пояснив те, що білоруські військові не брали участі у витісненні ЗСУ з Курщини, на відміну від північнокорейців.
В інтерв'ю журналісту Time Саймону Шустеру білоруський диктатор розповів, чи не дорікав йому Путін за те, що Білорусь не відправила свої війська до Курщини, попри те, що має з Росією договір про взаємну оборону, передає 24 Канал.
Чому Білорусь не відправила війська до Курщини?
Олександр Лукашенко запевнив, що претензій з боку очільника Кремля не було. У разі повторення операції подібної до Курської політик теж не думає прямо втручатися у конфлікт. За його словами, у цьому випадку не йдеться про напад України на Росію.
Це ж не напад України на Росію. Це ви так можливо розглядаєте. Який це напад? Йде війна, сталося зіткнення… Ідуть бої. І внаслідок цих боїв одні туди заходять, інші сюди,
– пояснив Лукашенко.
Крім того, він додав, що, мовляв, потреби у втручанні білоруських військ не було. Росіяни нібито й самі впоралися навіть і без корейців.
Нагадаємо, що у Кремлі оцінювали Курську операцію саме як "напад на Росію". Таке трактування використовувалося для того, аби направити у Курську область військових КНДР.
До слова, Саймон Шустер записав інтерв'ю з Олександром Лукашенком після настирливих запрошень від білоруських чиновників. Посадовець, який погоджував інтерв'ю, запитав про те, скільки треба буде заплатити за розмову, а потім здивувався, що цей процес не передбачає хабарів.