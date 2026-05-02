Петер Мадяр потрапив у скандал через можливе кумівство

Нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра підозрюють у кумівстві. Він запропонував на посаду міністра юстиції чоловіка сестри – Мартона Меллетеї-Барна.

Це рішення викликало хвилю критики з боку опонентів, хоча сам політик наполягає на професійності кандидата. Про це пише Politico.

Що відомо про скандал в Угорщині?

Сам Мадяр визнав, що це рішення стало для нього "серйозною дилемою", адже родинний зв’язок може викликати питання щодо можливого конфлікту інтересів. Водночас він наполягає, що обрав кандидата виключно через його професійні якості, досвід та відданість принципам верховенства права.

Моє рішення ґрунтувалося на його підготовленості та відданості верховенству права. Це не політичний розрахунок, а вибір людини, здатної виконати історичне завдання,

– заявив Мадяр.

За словами прем’єра, Меллетеї-Барна має понад 20 років юридичної практики та був залучений до діяльності партії "Тиса" з моменту її створення. Крім того, щоб уникнути навіть формального конфлікту інтересів, дружина кандидата, яка працює суддею, має піти у відставку.

Втім, опоненти політика розцінили це призначення як прояв кумівства. Вони заявляють, що просування родичів на ключові державні посади підриває довіру до нової влади, яка прийшла під гаслами реформ і відновлення верховенства права.

Скандал розгортається на тлі політичних змін в Угорщині після перемоги Мадяра та його партії "Тиса" над "Фідес", яку тривалий час очолював Віктор Орбан. Новий уряд має розпочати роботу вже найближчим часом.

Водночас Мадяр намагається активізувати відносини з Європейським Союзом і вже провів переговори з Урсула фон дер Ляєн щодо розблокування фінансової допомоги. На цьому тлі питання прозорості та доброчесності кадрових рішень набуває особливої ваги. Попри критику, Мадяр продовжує наполягати, що його вибір є обґрунтованим і відповідає завданню реформувати судову систему країни після багаторічного правління попередньої влади.

Що відомо про ставлення Мадяра до України?

Майбутній глава уряду Угорщини Петер Мадяр висловив позицію щодо України, яка викликала занепокоєння як у Києві, так і в Брюсселі. Політик заявив, що Будапешт може підтримати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу лише за умови розширення прав угорської національної меншини.

За інформацією західних ЗМІ, цю позицію Мадяр озвучив під час зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Кошта. Його вимоги багато в чому повторюють перелік умов, які раніше висував уряд Віктора Орбана і які стосуються мовних, освітніх та адміністративних прав угорців в Україні.

Мадяр наголошує, що етнічні угорці мають отримати "повний спектр культурних, мовних та освітніх прав", аби відчувати себе рівноправними громадянами. Він також заявив, що Україна повинна скасувати обмеження, які, за його словами, діють вже понад десять років.

Водночас у Європейському Союзі очікували, що після зміни влади в Угорщині позиція Будапешта стане більш сприятливою для України. Однак нинішні заяви Мадяра свідчать про збереження жорсткої лінії щодо питань національних меншин.

Попри це, політик заявляє про готовність до діалогу. Він планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні 2026 року, щоб обговорити ситуацію із правами угорської громади на Закарпатті. Українська сторона поки не підтвердила проведення цієї зустрічі.