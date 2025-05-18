Макрон і Мелоні ворогують через Україну і не тільки, – The Financial Times

Прем'єрка Італії та президент Франції давно мають взаємну неприязнь. Останнім часом напруженість у стосунках Мелоні і Макрона зросла через дипломатичну суперечку щодо України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається помирити своїх колег.

Всевидюще око ЗМІ не могло не помітити, що останнім часом Італія відсутня у європейських зустрічах щодо України. Так, Джорджії Мелоні не було серед лідерів Європи, які прибули до Києва 10 травня, і після спільної розмови із Трампом, оголосили ультиматум Путіну, передає 24 Канал із посиланням на The Financial Times.

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Конфлікт між Мелоні і Макроном

16 травня Мелоні відвідала саміт Європейської політичної спільноти в Албанії. Попри це, вона знову не долучилася до зустрічі Мерца, Макрона, Стармера та Туска, під час якої обговорювались результати мирних переговорів між Росією та Україною.

У відповідь на запитання журналістів щодо "показової відсутності" Італії на зустрічах, присвячених Україні, Мелоні відповіла, що вона не брала у них участі, оскільки на них нібито обговорювали розміщення в Україні європейського військового контингенту. Мовляв, Рим давно заявив, що не має наміру відсилати свої війська до України.

Опісля Еммануель Макрон звинуватив Мелоні у поширенні брехні. За його словами, ні в албанській Тирані, ні у Києві лідери Європи "жодної секунди" не обговорювали відправку миротворців в Україну. Йшлося лише про повне припинення вогню. Президент Франції закликав італійську прем'єрку відповідально ставитися до інформації.

17 травня канцлер Німеччини зустрівся у Римі з Джорджією Мелоні. Зазначається, що він намагався вирішити її конфлікт з Макроном. Вони погодилися, що Італія повинна брати участь у всіх європейських мирних ініціативах щодо України.

Я проведу переговори в Європейському Союзі в найближчі дні, щоб залучити Італію до всіх наших зусиль із врегулювання цього конфлікту (війни в Україні – 24 Канал),

– сказав Мерц на пресконференції в Римі.

Німецький політик наголосив, що у ЄС немає "країн першого чи другого сорту", і що всі держави прагнуть "якомога швидшого завершення війни".

На цій же пресконференції Мелоні закликала лідерів "відмовитися від егоїзму" та зосередитися на "єдності Заходу".

Відсутність Мелоні в європейському квартеті, який просуває українську позицію перед Трампом, а також звинувачення на її адресу з боку Макрона викликали резонанс в Італії. Критики закидають їй те, що вона маргіналізувала країну в ухваленні важливих рішень.

Мелоні звинуватили в брехні щодо справжніх причин її виключення, а деякі союзники припускають, що особиста антипатія до Макрона завадила її об'єктивності.

Взаємна неприязнь між французьким та італійським лідерами проявлялася неодноразово з моменту приходу Мелоні до влади наприкінці 2022 року – зокрема, коли Макрон вирішив не запрошувати її на приватну вечерю із Зеленським на початку 2023-го.

Окрім давньої ворожнечі з Макроном, Мелоні мала напружені стосунки з попередником Мерца – Олафом Шольцем, який разом із партнерами по "зеленій" коаліції публічно критикував її міграційну політику.

Однак Мерц, чия партія зробила жорсткішу міграційну політику ключовим пунктом своєї програми, намагався налагодити теплі стосунки з Мелоні в суботу ввечері, звертаючись до неї як до "Джорджії" та використовуючи неформальну форму звертання du.