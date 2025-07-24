Макрон і Мерц хочуть провести "активні переговори" із Зеленським про боротьбу з корупцією
- Макрон і Мерц планують обговорити з Зеленським закон № 12414, що стосується підпорядкування антикорупційних органів генпрокурору.
- Володимир Зеленський вже провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, але деталей наразі не розголошують.
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хочуть поговорити з українським президентом Володимиром Зеленським щодо скандального закону № 12414.
Таку заяву з цього приводу зробив представник уряду ФРН Штефан Корнеліус. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.
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Чому лідери хочуть провести розмову?
Обидва європейських лідери хочуть обговорити з Володимиром Зеленським його "спірні рішення" про підпорядкування генеральному прокурору незалежних антикорупційних органів, ідеться про НАБУ та САП.
Президент Макрон і федеральний канцлер були одностайні в тому, що вони будуть активно вести переговори з українським президентом з питання боротьби з корупцією,
– розповів Корнеліус.
За його словами, на думку Мерца та Макрона, в Україні зараз ухвалюють важливі рішення, які визначають шлях країни в напрямку ЄС. Також політики "довго обговорювали" військову ситуацію в Україні та подальшу підтримку.
Зазначимо, що за даними Офісу президента, Володимир Зеленський вже провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 24 липня. Наразі деталей розмови лідерів не вказують.
До слова, раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та віцепрем'єр Тарас Качка зустрілися із послами країн G7. Розмова стосувалася української антикорупційної політики, а також роботи НАБУ і САП.