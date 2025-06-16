Макрон виступив проти посередництва Путіна між Ізраїлем та Іраном, яке пропонував Трамп
- Президент Франції відкинув ідею президента США Дональда Трампа щодо посередництва Володимира Путіна між Ізраїлем та Іраном, вважаючи, що Росія не має достатнього авторитету для таких зусиль.
- Еммануель Макрон закликав Трампа використати свій вплив для встановлення миру в Україні та на Близькому Сході, зокрема шляхом підтримки жорсткіших санкцій проти Росії та тиску на Ізраїль.
Президент Франції Еммануель Макрон відкинув ідею президента США Дональда Трампа стосовно посередництва Володимира Путіна між Ізраїлем та Іраном.
Свою думку з цього приводу він висловив під час візиту до Гренландії у неділю, 15 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel.
Дивіться також Путін хоче "врегулювати" Близький Схід, щоб відволікти світ від війни в Україні, – ISW
Як Макрон відреагував на ідею Трампа
На думку французького лідера, у Росії немає вдосталь авторитету для відповідних посередницьких зусиль.
Я не вірю, що Росія, яка зараз бере участь у конфлікті високої інтенсивності та вирішила не поважати Статут ООН протягом кількох років, може бути посередником,
– заявив Макрон.
Утім, за даними Politico, Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа використати свій вплив для встановлення миру в Україні та на Близькому Сході, оскільки Вашингтон відіграє ключову роль.
За його словами, США можуть взяти участь у розрядці "двох великих конфліктів", зокрема шляхом підтримки більш жорстких санкцій проти Росії та тиску на Ізраїль, який 13 червня здійснив масштабну атаку проти Ірану.
"На мій погляд, питання полягає в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії", якщо Москва не дотримається запропонованого США припинення вогню", – додав він.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США можуть втрутитися у конфлікт між Ізраїлем та Іраном, і запропонував Володимира Путіна як посередника. Трамп закликав до угоди між Іраном та Ізраїлем.