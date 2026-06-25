США більше не нейтральний посередник у війні Росії проти України, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що останні події навколо України мають велике значення. За його словами, вперше за останні 18 місяців усі країни G7, зокрема США, погодили та підписали спільний документ.

Відповідну заяву французький лідер зробив 25 червня під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

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Що сказав Макрон про підписану Штатами угоду?

Президент Франції наголосив, що США разом із партнерами підтвердили підтримку територіальної цілісності України, а також взяли на себе зобов'язання продовжувати військову й енергетичну допомогу, зберігати санкції проти Росії та діяти в координації з іншими союзниками.

За словами Макрона, Вашингтон уперше підтримав документ, у якому чітко зазначено: Америка більше не виступає нейтральним посередником, а стає на бік України.

Сполучені Штати підтримали текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником, а виступають на нашому боці в підтримці територіальної цілісності України, військової допомоги, енергетичної підтримки та санкцій проти Росії,

– наголосив Макрон.

До речі, нещодавно французький лідер розкрив також цікаві деталі щодо позиції Трампа на перемовинах з Володимиром Путіним в Анкориджі в серпні 2025-го. Еммануель Макрон заявив, що тоді обговорювалася мирна угода, яка передбачала передачу Росії не лише окупованих, а й частини підконтрольних Україні територій.

За словами французького президента, тоді очільник Білого дому нібито вважав, що Україна програє війну, і прагнув якнайшвидшого врегулювання. Однак європейські союзники переконали Вашингтон відмовитися від цього підходу, пояснивши реальну ситуацію на фронті та здатність України продовжувати опір.

Макрон наголосив, що згодом позиція Трампа змінилася: він побачив стійкість українців і визнав, що попередні прогнози про поразку України були помилковими. За словами французького лідера, нині Трамп ставиться до України з більшою повагою.

Власне, підписання договору, який зобов'язує країни G7, зокрема США, надавати Україні військову й енергетичну підтримку, це підтверджує.