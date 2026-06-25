Відповідну заяву французький лідер зробив 25 червня під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

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Що сказав Макрон про підписану Штатами угоду?

Президент Франції наголосив, що США разом із партнерами підтвердили підтримку територіальної цілісності України, а також взяли на себе зобов'язання продовжувати військову й енергетичну допомогу, зберігати санкції проти Росії та діяти в координації з іншими союзниками.

За словами Макрона, Вашингтон уперше підтримав документ, у якому чітко зазначено: Америка більше не виступає нейтральним посередником, а стає на бік України.

Сполучені Штати підтримали текст, у якому зазначається, що вони більше не є нейтральним посередником, а виступають на нашому боці в підтримці територіальної цілісності України, військової допомоги, енергетичної підтримки та санкцій проти Росії,

– наголосив Макрон.

До речі, нещодавно французький лідер розкрив також цікаві деталі щодо позиції Трампа на перемовинах з Володимиром Путіним в Анкориджі в серпні 2025-го. Еммануель Макрон заявив, що тоді обговорювалася мирна угода, яка передбачала передачу Росії не лише окупованих, а й частини підконтрольних Україні територій.

За словами французького президента, тоді очільник Білого дому нібито вважав, що Україна програє війну, і прагнув якнайшвидшого врегулювання. Однак європейські союзники переконали Вашингтон відмовитися від цього підходу, пояснивши реальну ситуацію на фронті та здатність України продовжувати опір.

Макрон наголосив, що згодом позиція Трампа змінилася: він побачив стійкість українців і визнав, що попередні прогнози про поразку України були помилковими. За словами французького лідера, нині Трамп ставиться до України з більшою повагою.

Власне, підписання договору, який зобов'язує країни G7, зокрема США, надавати Україні військову й енергетичну підтримку, це підтверджує.