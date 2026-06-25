Соответствующее заявление французский лидер сделал 25 июня во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

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Что сказал Макрон о подписанном США соглашении?

Президент Франции подчеркнул, что США вместе с партнерами подтвердили поддержку территориальной целостности Украины, а также взяли на себя обязательства продолжать военную и энергетическую помощь, сохранять санкции против России и действовать в координации с другими союзниками.

По словам Макрона, Вашингтон впервые поддержал документ, в котором четко указано: Америка больше не выступает в качестве нейтрального посредника, а встает на сторону Украины.

Соединённые Штаты поддержали текст, в котором отмечается, что они больше не являются нейтральным посредником, а выступают на нашей стороне в поддержке территориальной целостности Украины, военной помощи, энергетической поддержки и санкций против России,

– подчеркнул Макрон.

Кстати, недавно французский лидер раскрыл также интересные детали относительно позиции Трампа на переговорах с Владимиром Путиным в Анкоридже в августе 2025 года. Эммануэль Макрон заявил, что тогда обсуждалось мирное соглашение, которое предусматривало передачу России не только оккупированных, но и части подконтрольных Украине территорий.

По словам французского президента, тогда глава Белого дома якобы считал, что Украина проигрывает войну, и стремился к скорейшему урегулированию. Однако европейские союзники убедили Вашингтон отказаться от этого подхода, объяснив реальную ситуацию на фронте и способность Украины продолжать сопротивление.

Макрон подчеркнул, что впоследствии позиция Трампа изменилась: он увидел стойкость украинцев и признал, что предыдущие прогнозы о поражении Украины были ошибочными. По словам французского лидера, сейчас Трамп относится к Украине с большим уважением.

Собственно, подписание договора, обязывающего страны G7, в частности США, оказывать Украине военную и энергетическую поддержку, это подтверждает.