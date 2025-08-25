На День Незалежності України до Києва завітав духовний радник Трампа Марк Бернс. Пастор розповів, як тривалий час він перебував під впливом російської пропаганди і вірив, що українці – неонацисти.

У коментарі 24 Каналу Марк Бернс визнав, що упродовж трьох років війни в Україні він не підтримував нашу країну. Негативно до неї були налаштовані й інші прихильники політики MAGA та республіканці. Вони виступали проти надання Києву військової допомоги.

Що сказав Бернс про ставлення американців до України?

Ми були під величезною зливою неправдивих наративів, які продукувала російська пропаганда. До прикладу, номер один – те, що українці є неонацистами, расистами та не мають релігійних свобод. Але все це брехня,

– пояснив пастор.

За словами духовника радника Трампа, його ставлення до України змінилося після візиту до Бучі на Київщині навесні 2025 року. Він побачив, яке спустошення там створила Росія, дізнався про воєнні злочини окупантів, зокрема страти ними цивільних.

Бернс наголосив, що українські воїни не є терористами, як заявляли росіяни. Вони – комбатанти, і тому до них слід ставитися відповідно до Женевської конвенції.

Пастор наголосив, що Україна – це чудова країна, а її громадяни не расисти. Бернс додав, що Росія витратила багато коштів, аби "годувати" брехнею про Україну таких консерваторів, як він.

Що відомо про візит Бернса до України?