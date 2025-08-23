23 серпня в Україні святкують День прапора, а 24 серпня – День незалежності. У зв'язку із цими урочистими подіями до країни прибувають іноземні гості.

Так, стало відомо, що 24 – 25 серпня до Києва завітає спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог. Очікується, що він візьме участь у молитовному сніданку та церемоніях з нагоди Дня Незалежності. Також генерал обговорить з українською владою дипломатичну ситуацію та гарантії безпеки, що розглядають між США, Україною та Європою, передає 24 Канал.

Що відомо про візит Бернса в Україну?

23 серпня духовник радник Трампа Марк Бернс опублікував у соцмережі допис, у якому розповів, що він вирушає з Південної Кореї до України.

Бернс їде в Україну: дивіться фото

Зауважимо, що це не перший візит пастора Трампа до України. Навесні він відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку на Київщині, щоб на власні побачити наслідки злочинів російської армії. Ця мандрівка деокупованими територіями справила на Бернса велике враження. Пізніше він зізнається в інтерв'ю, що тривалий час був затятим противником надання Україні допомоги. Однак після побаченого у Бучі змінив свою позицію. Духовний радник Трампа закликав США надати ЗСУ необхідне озброєння.

Також Бернс відреагував на зустріч Трампа і Путіна на Алясці 15 серпня. Він наголосив, що Вашингтон повинен залишатися на боці України. Пастор підкреслив, що мир не досягається через замовчування жертв чи винагородження агресії.

