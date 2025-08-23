23 августа в Украине празднуют День флага, а 24 августа День независимости. В связи с этими торжественными событиями в страну прибывают иностранные гости.

Так, стало известно, что 24 – 25 августа Киев посетит спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог. Ожидается, что он примет участие в молитвенном завтраке и церемониях по случаю Дня Независимости. Также генерал обсудит с украинскими властями дипломатическую ситуацию и гарантии безопасности, что рассматривают между США, Украиной и Европой, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп разозлился на Украину из-за ударов по нефтепроводу "Дружба", – Politico

Что известно о визите Бернса в Украину?

23 августа духовник советник Трампа Марк Бернс опубликовал в соцсети сообщение, в котором рассказал, что он отправляется из Южной Кореи в Украину.

Бернс едет в Украину: смотрите фото

Заметим, что это не первый визит пастора Трампа в Украину. Весной он посетил Бучу, Ирпень и Бородянку Киевской области, чтобы собственными глазами увидеть последствия преступлений российской армии. Это путешествие по деоккупированным территориям произвело на Бернса большое впечатление. Позже он признается в интервью, что долгое время был ярым противником предоставления Украине помощи. Однако после увиденного в Буче изменил свою позицию. Духовный советник Трампа призвал США предоставить ВСУ необходимое вооружение.

Также Бернс отреагировал на встречу Трампа и Путина на Аляске 15 августа. Он подчеркнул, что Вашингтон должен оставаться на стороне Украины. Пастор подчеркнул, что мир не достигается через замалчивание жертв или вознаграждение агрессии.

Что известно о встрече Трампа и Путина на Аляске?