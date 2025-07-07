Ексміністр відреагував на попередження Рютте про змову Росії та Китаю

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що якщо Китай наважиться напасти на Тайвань, він спершу попросить Росію відволікти американські сили в Європі, атакувавши країну НАТО. Однак сил для реалізації цього країна-агресорка поки немає.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що Кремль не може наростити численну армію та засоби для масштабного наступу. Однак все ж певна загроза з боку росіян залишається.

Дивіться також Вірменія відкинула заяву ГУР про посилення військової присутності Росії в Гюмрі

Які є реальні загрози з боку Росії для НАТО

Дипломат пояснив, що зараз на Покровському напрямку росіяни зосередили найпотужніше угруповання, яке вони змогли зібрати, – 100 тисяч людей. Країна-агресорка досі не змогла накопичити подібну кількість військових на кордонах з країнами НАТО (Польща, Фінляндія тощо). Тут навіть не мовиться про накопичення засобів ураження, що робила Росія місяцями перед початком повномасштабного вторгнення.

Я не бачу цих підготовчих засобів. Такі розмірковування мають право існувати, але я не розумію, як це можна практично реалізувати. Правильно, що Рютте про це говорить, бо Росія може нарощувати потенціал, але технологічно відстає. Я не бачу практичного виміру цієї загрози,

– наголосив він.

Водночас теоретична загроза залишається і Європа повинна швидко реагувати на можливі майбутні виклики – підвищувати боєздатність та взаємодіяти з Україною.

Водночас реалістичнішим варіантом, на думку Огризка, є військові провокації, які можуть підірвати суверенітет тієї чи іншої країни Альянсу. В такому випадку держави мають зробити все можливе, щоб Росія знала – якщо вона пройде хоч метр кордону, всі європейські країни моментально знищать усе, що незаконно буде рухатись в їхній бік.

Дипломат зауважив, що попередження можна зробити дипломатично – придумати меседж для Кремля і розмістити його на всіх "стовпах".

До речі, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія вже веде гібридну війну проти Німеччини. Він повідомив, що росіяни здійснюють саботажі, масово поширюють фейки, а Russia Today та інші канали систематично дезінформують німецьке населення.