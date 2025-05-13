Рубіо провів телефонні розмови з очільниками МЗС України, Британії та ЄС

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови з главами МЗС низки країн. Серед них були головні дипломати України, Великої Британії та країн ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Держдепу США Теммі Брюс.

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Кому зателефонував Рубіо з глав іноземних МЗС

Теммі Брюс зазначила, що Марко Рубіо провів телефонні розмови з:

міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро ;

; міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем ;

; міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським ;

; міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі ;

; міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою ;

; високою представницею Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

За словами речниці, міністри обговорили подальші шляхи досягнення припинення вогню та шлях до миру в Україні.

До слова, 12 травня Марко Рубіо також провів телефонний дзвінок із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Під час розмови сторони обговорили двосторонні питання, а також регіональні питання, а саме Україну, Сирію та Газу.

Окрім того, державний секретар США зв'язався телефоном з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Політики обговорили двосторонні відносини між США та Німеччиною та важливість співпраці для просування численних спільних інтересів країн.