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Геополітика Америка Рубіо провів телефонні розмови з очільниками МЗС України, Британії та ЄС
13 травня, 08:22
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Рубіо провів телефонні розмови з очільниками МЗС України, Британії та ЄС

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови з главами МЗС України, Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі та високою представницею ЄС.
  • Міністри обговорювали шляхи досягнення припинення вогню та миру в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонні розмови з главами МЗС низки країн. Серед них були головні дипломати України, Великої Британії та країн ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Держдепу США Теммі Брюс. 

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Кому зателефонував Рубіо з глав іноземних МЗС

Теммі Брюс зазначила, що Марко Рубіо провів телефонні розмови з:

  • міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро;
  • міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем;
  • міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським;
  • міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі;
  • міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою;
  • високою представницею Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас

За словами речниці, міністри обговорили подальші шляхи досягнення припинення вогню та шлях до миру в Україні.   

До слова, 12 травня Марко Рубіо також провів телефонний дзвінок із главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Під час розмови сторони обговорили двосторонні питання, а також регіональні питання, а саме Україну, Сирію та Газу.

Окрім того, державний секретар США зв'язався телефоном з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Політики обговорили двосторонні відносини між США та Німеччиною та важливість співпраці для просування численних спільних інтересів країн.