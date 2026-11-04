Співголова групи підтримки України: Марсі Каптур переобралася до Конгресу США

Демократка Марсі Каптур 4 листопада перемогла на виборах до Палати представників США у 9-му окрузі Огайо. Співголова групи підтримки України зберегла мандат попри складну зміну меж виборчого округу.

За неофіційними результатами голосування, політикиня випередила кандидата від Республіканської партії Дерека Мерріна та незалежну кандидатку Кеті Маккінстрі, повідомляє News 5 Cleveland.

Перемога всупереч зміні меж округу

Ця перемога закріпила за Марсі Каптур статус жінки з найтривалішим терміном перебування в Палаті представників США. Вперше її обрали ще у 1983 році, тож вона служить жителям північно-західного Огайо вже понад чотири десятиліття.

Напередодні перегонів представниця Демократичної партії зіткнулася із серйозними труднощами. Перерозподіл округів штату у 2024 році змістив межі на користь республіканців, через що посадовиця опинилася в зоні високого ризику втратити своє місце в Конгресі.

Попри побоювання щодо втрати ключових союзників Києва в новому складі законодавчого органу, Каптур змогла втримати виборчий округ. За підсумками цих виборів Демократична партія загалом здобула більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників.

Тим часом республіканка українського походження Вікторія Спартц, яка виступала проти пакета допомоги Києву, програла вибори до Палати представників демократу Джей Ді Форду.