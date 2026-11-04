Співголова групи підтримки України: Марсі Каптур переобралася до Конгресу США

За неофіційними результатами голосування, політикиня випередила кандидата від Республіканської партії Дерека Мерріна та незалежну кандидатку Кеті Маккінстрі, повідомляє News 5 Cleveland.

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Перемога всупереч зміні меж округу

Ця перемога закріпила за Марсі Каптур статус жінки з найтривалішим терміном перебування в Палаті представників США. Вперше її обрали ще у 1983 році, тож вона служить жителям північно-західного Огайо вже понад чотири десятиліття.

Напередодні перегонів представниця Демократичної партії зіткнулася із серйозними труднощами. Перерозподіл округів штату у 2024 році змістив межі на користь республіканців, через що посадовиця опинилася в зоні високого ризику втратити своє місце в Конгресі.

Попри побоювання щодо втрати ключових союзників Києва в новому складі законодавчого органу, Каптур змогла втримати виборчий округ. За підсумками цих виборів Демократична партія загалом здобула більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників.

Тим часом республіканка українського походження Вікторія Спартц, яка виступала проти пакета допомоги Києву, програла вибори до Палати представників демократу Джей Ді Форду.