Сопредседатель группы поддержки Украины: Марси Каптур переизбрана в Конгресс США

По неофициальным результатам голосования политик опередила кандидата от Республиканской партии Дерека Меррина и независимую кандидатку Кэти Маккинстри, сообщает News 5 Cleveland.

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Победа, несмотря на изменение границ округа

Эта победа закрепила за Марси Каптур статус женщины с самым длительным сроком пребывания в Палате представителей США. Впервые ее избрали еще в 1983 году, поэтому она служит жителям северо-западного Огайо уже более четырех десятилетий.

Накануне выборов представительница Демократической партии столкнулась с серьезными трудностями. Перераспределение округов штата в 2024 году изменило границы в пользу республиканцев, поэтому чиновница оказалась в зоне высокого риска потери своего места в Конгрессе.

Несмотря на опасения по поводу потери ключевых союзников Киева в новом составе законодательного органа, Каптур смогла удержать избирательный округ. По итогам этих выборов Демократическая партия в целом получила большинство как в Сенате, так и в Палате представителей.

Между тем республиканка украинского происхождения Виктория Спартац, выступавшая против пакета помощи Киеву, проиграла выборы в Палату представителей демократу Джей Ди Форду.