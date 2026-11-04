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Уродженка України Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, програла вибори до Конгресу США

Софія Рожик
Вікторія Спартц програла вибори до Палати представників США

Вікторія Спартц програла вибори до Палати представників США / AP

Республіканка українського походження Вікторія Спартц програла вибори до Палати представників США. За результатами підрахунку понад 95% бюлетенів демократ Джей Ді Форд набрав 51% голосів проти 48% у Спартц.

Долю депутатського мандата визначила фінальна стадія опрацювання протоколів виборчих дільниць, передає The Washington Post.

 
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Що відомо про Спартц

Спартц (дівоче прізвище Кульгейко) народилася 1978 року в місті Носівка на Чернігівщині. У 2000 році вона виїхала до США, де вийшла заміж за уродженця штату Індіана й отримала американське громадянство.

До початку політичної кар'єри вона працювала у фінансовому секторі, викладала в Університеті Індіани та обиралася сенаторкою цього ж штату.

До Палати представників Конгресу США політикиня потрапила у 2020 році від Республіканської партії, позиціонуючи себе як прихильниця Дональда Трампа.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Спартц спершу висловлювала підтримку Україні та схвалювала надання військової й фінансової допомоги. Проте згодом вона кардинально змінила власну позицію.

У квітні 2024 року Спартц проголосувала проти виділення Україні пакета допомоги на суму близько 61 мільярда доларів. Свій крок вона пояснювала необхідністю посилити нагляд за витратами американських коштів і спрямувати більше уваги на захист кордонів США.

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Нагадаємо, що Дональд Трамп уже заявив про готовність прийняти результати виборів і співпрацювати з демократами. Поразку кандидатів від власної сили Трамп пояснив тим, що його прізвища не було в бюлетенях для голосування.

Спікер Палати представників Майк Джонсон теж визнав тяжку поразку республіканців на виборах. Політик висловив розчарування результатами, проте пообіцяв повернути контроль над Палатою у 2028 році.

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