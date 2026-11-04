Уродженка України Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, програла вибори до Конгресу США

Долю депутатського мандата визначила фінальна стадія опрацювання протоколів виборчих дільниць, передає The Washington Post.

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Що відомо про Спартц

Спартц (дівоче прізвище Кульгейко) народилася 1978 року в місті Носівка на Чернігівщині. У 2000 році вона виїхала до США, де вийшла заміж за уродженця штату Індіана й отримала американське громадянство.

До початку політичної кар'єри вона працювала у фінансовому секторі, викладала в Університеті Індіани та обиралася сенаторкою цього ж штату.

До Палати представників Конгресу США політикиня потрапила у 2020 році від Республіканської партії, позиціонуючи себе як прихильниця Дональда Трампа.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Спартц спершу висловлювала підтримку Україні та схвалювала надання військової й фінансової допомоги. Проте згодом вона кардинально змінила власну позицію.

У квітні 2024 року Спартц проголосувала проти виділення Україні пакета допомоги на суму близько 61 мільярда доларів. Свій крок вона пояснювала необхідністю посилити нагляд за витратами американських коштів і спрямувати більше уваги на захист кордонів США.

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Нагадаємо, що Дональд Трамп уже заявив про готовність прийняти результати виборів і співпрацювати з демократами. Поразку кандидатів від власної сили Трамп пояснив тим, що його прізвища не було в бюлетенях для голосування.

Спікер Палати представників Майк Джонсон теж визнав тяжку поразку республіканців на виборах. Політик висловив розчарування результатами, проте пообіцяв повернути контроль над Палатою у 2028 році.