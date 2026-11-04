Уроженка Украины Спартц, которая проголосовала против оказания помощи Украине, проиграла выборы в Конгресс США

Судьбу депутатского мандата определила заключительная стадия обработки протоколов избирательных участков, сообщает The Washington Post.

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Что известно о Спартц

Спартц (девичья фамилия Кульгейко) родилась в 1978 году в городе Носовка Черниговской области. В 2000 году она уехала в США, где вышла замуж за уроженца штата Индиана и получила американское гражданство.

До начала политической карьеры она работала в финансовом секторе, преподавала в Университете Индианы и была избрана сенатором от этого же штата.

В Палату представителей Конгресса США политик попала в 2020 году от Республиканской партии, позиционируя себя как сторонницу Дональда Трампа.

После начала полномасштабного вторжения России Спартц сначала выражала поддержку Украине и одобряла оказание военной и финансовой помощи. Однако впоследствии она кардинально изменила свою позицию.

В апреле 2024 года Спартц проголосовала против выделения Украине пакета помощи на сумму около 61 миллиарда долларов. Свой шаг она объясняла необходимостью усилить контроль за расходованием американских средств и уделить больше внимания защите границ США.

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Напомним, что Дональд Трамп уже заявил о готовности принять результаты выборов и сотрудничать с демократами. Поражение кандидатов от своей партии Трамп объяснил тем, что его фамилии не было в бюллетенях для голосования.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также признал тяжелое поражение республиканцев на выборах. Политик выразил разочарование результатами, однако пообещал вернуть контроль над Палатой в 2028 году.