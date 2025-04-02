Маск найближчими тижнями піде з посади, хоча Трамп ним задоволений, – Politico

Дональд Трамп задоволений роботою Ілона Маска та його ініціативою з Департаментом ефективності уряду США (DOGE). Однак незабаром для мільярдер повернеться свого до бізнесу.

Американський президент нібито поділився планами зі своїм найближчим оточенням. Про це пише Politico із посиланням на інсайдерів, передає 24 Канал.

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Коли Маск піде з посади

Імовірно, зміни пов'язані з закінченням 130-денного періоду перебування Маска на посаді "спеціального державного службовця" – наприкінці травня або на початку червня.

Нагадаємо, Трамп уже говорив про повернення мільярдера до бізнесу, а Маска питали, чи буде він готовий піти після закінчення терміну.

Я думаю, що ми виконаємо більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на 1 трильйон доларів за цей час,

– відповів підприємець.

Цікаво, що деякі посадовці Білого дому нібито радіють новині, адже сприймали Маска як політичну проблему через його непередбачуваність.

Однак високопоставлені чиновники вважають, що мільярдер усе-таки збереже неформальну роль радника та продовжить зрідка з'являтися на території президентської резиденції. Ба більше, кожен, хто думає, що Маск повністю зникне з оточення Трампа, буцімто "обманює себе".