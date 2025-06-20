У Думі заявили, що Маск попросив у Росії політичний притулок

На початку червня стався масштабний публічний скандал між колишніми союзниками – Дональдом Трампом та Ілоном Маском. На тлі конфлікту між американцями у Держдумі Росії заявили, що, буцімто, бізнесмен попросив у Кремля притулок.

Міністерство закордонних справ Росії отримало запит щодо надання політичного притулку американському мільярдеру Ілону Маску. Про це заявив віцеспікер Держдуми від партії "Нові люди" Владислав Даванков під час Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає 24 Канал.

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Маск хоче втекти до Росії

За його словами, відповідь від відомства очікується протягом місяця.

Мені здається, Ілон Маск робив помилки, але ці помилки потрібно вміти прощати. Якщо не вийде – ми завжди його чекаємо, він з точки зору технологічності та візіонерства – дуже крутий,

– наголосив російський депутат.

Нагадаємо, що батька Ілона Маска Еррол під час візиту до Москви заявив, що його син припустився помилки, посварившись з Трампом. Водночас він наголосив, що, мовляв, сварка між політиками сталася через втому і стрес, і вони скоро помиряться.

До слова, Маск вибачився за кілька своїх постів про Трампа, зізнавшись, що "зайшов занадто далеко". Американський лідер своєю чергою назвав вибачення Маска "дуже милими".