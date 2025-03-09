"Starlink ніколи не вимкне свої термінали в Україні": Маск здивував новою заявою
- Ілон Маск запевнив, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали в Україні, навіть якщо він не погоджується з політикою Києва.
- Мільярдер пояснив, що без Starlink українські лінії фронту зруйнувалися б, але запевнив, що не використовуватиме це як засіб тиску.
Ілон Маск вирішив пояснити свої слова про те, що, якби він вимкнув Starlink для України, лінія фронту посипалася б. Мільярдер запевнив, що це не була погроза, і він ніколи не планує такого робити.
Так, у черговому пості в соцмережі "Х" бізнесмен прокоментував суперечку навколо Starlink для України, передає 24 Канал.
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Що сказав Маск
Мільярдер зауважив, що хоче, аби всі його правильно зрозуміли.
Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали,
– наголосив він.
Він пояснив, що раніше просто хотів сказати, що без Starlink українські лінії фронту зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.
"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", – запевнив Маск.
Нагадаємо, що заяву трампіста про "розвалений фронт без Starlink" у Польщі, зокрема, сприйняли як погрозу. Там одразу наголосили, що шукатимуть інших постачальників супутникового зв'язку для України, якщо SpaceX виявиться ненадійною.