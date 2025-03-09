"Starlink ніколи не вимкне свої термінали в Україні": Маск здивував новою заявою

Ілон Маск вирішив пояснити свої слова про те, що, якби він вимкнув Starlink для України, лінія фронту посипалася б. Мільярдер запевнив, що це не була погроза, і він ніколи не планує такого робити.

Так, у черговому пості в соцмережі "Х" бізнесмен прокоментував суперечку навколо Starlink для України, передає 24 Канал.

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Що сказав Маск

Мільярдер зауважив, що хоче, аби всі його правильно зрозуміли.

Незалежно від того, наскільки я не погоджуюся з політикою щодо України, Starlink ніколи не вимкне свої термінали,

– наголосив він.

Він пояснив, що раніше просто хотів сказати, що без Starlink українські лінії фронту зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

"Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету", – запевнив Маск.

Нагадаємо, що заяву трампіста про "розвалений фронт без Starlink" у Польщі, зокрема, сприйняли як погрозу. Там одразу наголосили, що шукатимуть інших постачальників супутникового зв'язку для України, якщо SpaceX виявиться ненадійною.