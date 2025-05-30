"Бігатиме туди-сюди": Трамп пояснив чим далі займатиметься Маск у Білому домі
- Ілон Маск йде з поста спеціального держслужбовця, але продовжить впливати на роботу новоствореного Департаменту ефективності уряду (DOGE) та залишиться радником президента Трампа.
- Трамп вручив Маску символічний "ключ від Білого дому" та назвав його служіння Америці "безцінним".
Ілон Маск йде з поста спеціального держслужбовця. Водночас Трамп запевнив, що Маск буде й надалі впливати на роботу новоствореного Департаменту ефективності уряду (DOGE).
Маск продовжить бути радником президента Трампа. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Білого дому.
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Ілон Маск продовжить впливати на роботу DOGE
Під час прощального брифінгу Маска Трамп запевнив журналістів, що DOGE продовжить працювати й без Маска, який буде брати участь в управлінні департаменту й надалі.
Ілон справді не збирається йти. Він буде постійно бігати туди-сюди,
– зауважив він.
Трамп вважає, що DOGE – це дітище Маска, і він буде впливати на його роботу й надалі. Він служіння Маска Америці "безцінною".
"Це не кінець DOGE, а насправді початок", – сказав Маск журналістам після виступу Трампа.
Він додав, що продовжуватиме відвідувати Білий дім, адже є "другом та радником президента".
На прощання Трамп вручив Маску символічний "ключ від Білого дому".