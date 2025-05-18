Має праві погляди і висловлювався про Україну: ким є Майкл Ентон, якого США відправили в Стамбул
- Майкл Ентон, відомий як один з ідеологів "трампізму", представляв США на переговорах з Росією в Стамбулі, де зустрівся з Володимиром Мединським.
- Ентон, який має скандальні погляди на різні політичні питання, раніше працював в адміністраціях Джорджа Буша та Дональда Трампа і відомий як "Макіавеллі в Білому домі".
Американська та російська сторони провели переговори в Стамбулі. Із головою делегації країни-агресорки Володимиром Мединським говорив один з інтелектуальних ідеологів "трампізму" і посадовець, який відомий правими поглядами.
Йдеться про директора з планування політики Державного департаменту США Майкла Ентона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News.
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Хто представляв США на переговорах з Росією в Стамбулі
Перед зустріччю російської та української делегацій в Стамбулі, представник Росії Володимир Мединський зустрівся з американським посланцем Майклом Ентоном.
Як пишуть журналісти, Майкл Ентон – це не кар'єрний дипломат і політик, а екстравагантний політичний інсайдер. Він працював в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого, а потім обіймав посаду в першій команді Дональда Трампа.
Майкл Ентон народився в Каліфорнії, але має ліванське коріння. Посадовець раніше працював у медіа та фінансовій сфері. Він також викладав курс Нікколо Макіавеллі – політичного філософа епохи Ренесансу. Через це посадовця назвали "Макіавеллі в Білому домі".
Посаду директора з планування політики Майкл Ентон отримав у 2025 році вже з новою адміністрацією Трампа. Погляди Ентона доволі скандальні. За інформацією видання, він сварив американські еліти за:
- пропаганду "32 гендерів";
- "підлабузництво перед Іраном";
- "нескінченний імпорт людей з Третього світу";
- підтримку руху Black Lives Matter;
- боротьбу з ісламофобією.
Він також заявляв, що демократи можуть використати гроші Джорджа Сороса, щоб зробити у США так звану "кольорову революцію". Проте такі заяви залишилися лише словами, Ентон не надав їм підтвердження.
Щодо зовнішньої політики Майкл Ентон має такі ж погляди, як і більшість посадовців у команді Трампа. Він висловлювався й про Україну, говорячи, що з погляду інтересів США Київ "не заслуговує на ризик ядерної конфронтації з Росією".
Ентон любить гарний одяг, його називають денді. Понад 40 тисяч коментарів на форумі, де обговорюють чоловічий стиль були написані саме посадовцем. Він також випустив книжку-путівник про чоловічий костюм, написану мовою трактатів Макіавеллі. Видання Майкл Ентон випустив під псевдонімом.
До слова, Ентон та Мединський зустрілися окремо від своїх делегацій. Раніше інший американський представник – держсекретар США Марко Рубіо – зустрівся у Стамбулі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. У Туреччині делегації обговорили важливість пошуку мирного завершення війни між Росією та Україною.