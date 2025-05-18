Речь идет о директоре по планированию политики Государственного департамента США Майкле Энтоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News.

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Кто представлял США на переговорах с Россией в Стамбуле

Перед встречей российской и украинской делегаций в Стамбуле, представитель России Владимир Мединский встретился с американским посланником Майклом Энтоном.

Как пишут журналисты, Майкл Энтон – это не карьерный дипломат и политик, а экстравагантный политический инсайдер. Он работал в администрации президента Джорджа Буша-младшего, а затем занимал должность в первой команде Дональда Трампа.

Майкл Энтон родился в Калифорнии, но имеет ливанские корни. Чиновник ранее работал в медиа и финансовой сфере. Он также преподавал курс Никколо Макиавелли – политического философа эпохи Ренессанса. Поэтому чиновника назвали "Макиавелли в Белом доме".

Должность директора по планированию политики Майкл Энтон получил в 2025 году уже с новой администрацией Трампа. Взгляды Энтона довольно скандальные. По информации издания, он ругал американские элиты за:

пропаганду "32 гендеров";

"подхалимство перед Ираном";

"бесконечный импорт людей из Третьего мира";

поддержку движения Black Lives Matter;

борьбу с исламофобией.

Он также заявлял, что демократы могут использовать деньги Джорджа Сороса, чтобы сделать в США так называемую "цветную революцию". Однако такие заявления остались лишь словами, Энтон не предоставил им подтверждения.

По внешней политике Майкл Энтон имеет такие же взгляды, как и большинство должностных лиц в команде Трампа. Он высказывался и об Украине, говоря, что с точки зрения интересов США Киев "не заслуживает риска ядерной конфронтации с Россией".

Энтон любит красивую одежду, его называют денди. Более 40 тысяч комментариев на форуме, где обсуждают мужской стиль были написаны именно чиновником. Он также выпустил книгу-путеводитель о мужском костюме, написанную на языке трактатов Макиавелли. Издание Майкл Энтон выпустил под псевдонимом.

К слову, Энтон и Мединский встретились отдельно от своих делегаций. Ранее другой американский представитель – госсекретарь США Марко Рубио – встретился в Стамбуле с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В Турции делегации обсудили важность поиска мирного завершения войны между Россией и Украиной.