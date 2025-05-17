Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Сергея Кислицы в Х. Слова Мединского задели бывшего представителя Украины в ООН.

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Что сказал Кислица о заявлении российского коллеги

Журналисты The Economist процитировали представителя России Владимира Мединского, который сделал циничное заявление на переговорах в Стамбуле. Он заявил, что война будет продолжаться сколько надо, а украинцы будут продолжать гибнуть.

Возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряет больше своих близких, потому что Россия готова воевать вечно,

– сказал Мединский.

Сергей Кислица считает, что это был прямой намек на него. Он добавил, что таким образом Россия пытается запугивать украинскую делегацию. На кого бы ни была направлена эта "атака", представители Украины не растерялась. Член украинской делегации заверил – такие действия россиян не сработали так, как они хотели.

На самом деле это имело совершенно противоположный эффект. Это лишь укрепляет нашу решимость остановить зло, которое хвастается тем, что убивает, и решительно настроено продолжать убивать наших невинных граждан,

– отметил представитель украинской делегации.

Сергей Кислица также вспомнил своего племянника Макса, который погиб на передовой. Парню было всего 23 года, в памяти родных и близких он навсегда останется молодым.

Ранее Сергей Кислица рассказывал, что его родственник погиб на войне. В тот день, когда Макс принял свой последний бой, Кислица был на заседании ООН и должен был слушать выступление российского постоянного представителя в Организации Василия Небензи.