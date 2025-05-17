Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, озвучив, что глава Кремля хочет достичь достаточной победы, чтобы оправдать потраченные деньги и огромные потери своей армии. Это и удерживает его в войне.

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Три причины для завершения войны

Чепмен считает, что российский диктатор оказывается в тупике. По его мнению, или российская армия уйдет с поля боя (как это было 1917 году, что привело к Брестскому мирному договору), или экономика России полностью разрушится.

Война заканчивается по таким причинам: решительна военная победа, что маловероятно для обеих сторон; невозможность достичь победу или слишком большие затраты, что заставляет страну начать переговоры. Третья возможная причина – дезертирство в окружении Путина, но признаков этого пока нет,

– озвучил Чепмен.

Главе Кремля, по мнению генерал-майора в отставке, политически сложно выйти из этой войны, если он не убедит россиян в том, что он удержал хотя бы аннексированные территории. Россия внесла ряд украинских областей в свою конституцию. Однако, как подчеркнул Чепмен, российская армия до сих пор полностью эти земли не контролирует, поэтому отдать их России – это абсурд.

Удастся ли вскоре подписать мирное соглашение

Сейчас цель американского президента Трампа – завершить российско-украинскую войну, а основная задача на ближайшее время – объявить перемирие и провести переговоры.

"Не думаю, что он это рассматривает как победу или поражение, он это видит как прекращение убийств. Это подход, ориентированный на гуманитарное направление. Проблема в том, что это вознаграждает агрессора. Запад и Украина должны настаивать на справедливом мире", – отметил Чепмен.

Однако, по его словам, пока существует пропасть между двумя сторонами и тем, чего до сих пор хочет Россия. А она стремится, чтобы Украина сдалась. На это страна-агрессор надеялась еще во время переговоров в Стамбуле в 2022 году.

Этого не произойдет. Эта пропасть настолько велика, что это заставляет думать, что в ближайшие недели маловероятным будет достижение долговременного мирного соглашения,

– озвучил Чепмен.

Перемирие, по его мнению, вряд ли будет устойчивым. Он также подытожил, что надежды Трампа быстро провести переговоры – не оправдаются. Ведь, как показывает исторический опыт, на это иногда требуются годы. Чепмен отметил, что для завершения Корейской войны понадобилось два года и 500 переговоров. Чтобы закончить Вьетнамскую войну – пять лет переговоров.