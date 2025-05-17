Про це у розмові з 24 Каналом наголосив генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зазначивши, що очільник Кремля хоче досягти достатньої перемоги, аби виправдати витрачені гроші та шалені втрати своєї армії. Це й утримує його у війні.

Дивіться також Трамп анонсував телефонні розмови з Путіним і Зеленським: уже відомі дата і час

Три причини для завершення війни

Чепмен вважає, що російський диктатор опиняється у глухому куті. На його думку, або російська армія піде з поля бою (як це було 1917 році, що призвело до Брестського мирного договору), або економіка Росії вщент зруйнується.

Війна закінчується з таких причин: рішуча воєнна перемога, що є малоймовірним для обох сторін; неможливість досягти перемоги чи надто великі витрати, що змушує країну почати переговори. Третя можлива причина – дезертирство в оточенні Путіна, але ознак цього поки що немає,

– озвучив Чепмен.

Очільнику Кремля, на думку генерал-майора у відставці, політично складно вийти з цієї війни, якщо він не переконає росіян у тому, що він утримав хоча б анексовані території. Росія внесла низку українських областей у свою конституцію. Однак, як підкреслив Чепмен, російська армія досі повністю ці землі не контролює, тому віддати їх Росії – це абсурд.

Чи вдасться незабаром підписати мирну угоду

Зараз ціль американського президента Трампа – завершити російсько-українську війну, а основне завдання на найближчий час – оголосити перемир'я та провести переговори.

"Не думаю, що він це розглядає як перемогу чи поразку, він це бачить як припинення вбивств. Це підхід, орієнтований на гуманітарний напрямок. Проблема у тому, що це винагороджує агресора. Захід і Україна мають наполягати на справедливому мирі", – зазначив Чепмен.

Однак, з його слів, наразі існує прірва між двома сторонами й тим, чого досі хоче Росія. А вона прагне, аби Україна здалася. На це країна-агресорка сподівалася ще під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.

Цього не відбудеться. Ця прірва настільки велика, що це змушує думати, що в найближчі тижні малоймовірним буде досягнення довготривалої мирної угоди,

– озвучив Чепмен.

Перемир'я, на його думку, навряд чи буде стійким. Він також підсумував, що сподівання Трампа швидко провести переговори – не справдяться. Адже, як показує історичний досвід, на це іноді потрібно роки. Чепмен наголосив, що для завершення Корейської війни знадобилось два роки й 500 переговорів. Щоб закінчити В'єтнамську війну – п'ять років перемовин.