Йдеться про директора з планування політики Державного департаменту США Майкла Ентона. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News.

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Хто представляв США на переговорах з Росією в Стамбулі

Перед зустріччю російської та української делегацій в Стамбулі, представник Росії Володимир Мединський зустрівся з американським посланцем Майклом Ентоном.

Як пишуть журналісти, Майкл Ентон – це не кар'єрний дипломат і політик, а екстравагантний політичний інсайдер. Він працював в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого, а потім обіймав посаду в першій команді Дональда Трампа.

Майкл Ентон народився в Каліфорнії, але має ліванське коріння. Посадовець раніше працював у медіа та фінансовій сфері. Він також викладав курс Нікколо Макіавеллі – політичного філософа епохи Ренесансу. Через це посадовця назвали "Макіавеллі в Білому домі".

Посаду директора з планування політики Майкл Ентон отримав у 2025 році вже з новою адміністрацією Трампа. Погляди Ентона доволі скандальні. За інформацією видання, він сварив американські еліти за:

пропаганду "32 гендерів";

"підлабузництво перед Іраном";

"нескінченний імпорт людей з Третього світу";

підтримку руху Black Lives Matter;

боротьбу з ісламофобією.

Він також заявляв, що демократи можуть використати гроші Джорджа Сороса, щоб зробити у США так звану "кольорову революцію". Проте такі заяви залишилися лише словами, Ентон не надав їм підтвердження.

Щодо зовнішньої політики Майкл Ентон має такі ж погляди, як і більшість посадовців у команді Трампа. Він висловлювався й про Україну, говорячи, що з погляду інтересів США Київ "не заслуговує на ризик ядерної конфронтації з Росією".

Ентон любить гарний одяг, його називають денді. Понад 40 тисяч коментарів на форумі, де обговорюють чоловічий стиль були написані саме посадовцем. Він також випустив книжку-путівник про чоловічий костюм, написану мовою трактатів Макіавеллі. Видання Майкл Ентон випустив під псевдонімом.

До слова, Ентон та Мединський зустрілися окремо від своїх делегацій. Раніше інший американський представник – держсекретар США Марко Рубіо – зустрівся у Стамбулі з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. У Туреччині делегації обговорили важливість пошуку мирного завершення війни між Росією та Україною.