У МЗС Росії заявили, що країна знімає обмеження на розгортання наземних ракет середньої та малої дальності. За словами Медведєва, це нібито наслідок антиросійської політики країн НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у соцмережі "X".

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Яку заяву зробив Медведєв?

Заступник голови Ради безпеки Росії згадав про заяву Міністерства закордонних справ його країни про зняття обмежень на розгортання наземних ракет середньої та малої дальності. За його словами, на це вплинула політика країн НАТО щодо Росії.

Заява Міністерства закордонних справ Росії про зняття мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності є наслідком антиросійської політики країн НАТО. Це нова реальність, з якою всім нашим противникам доведеться рахуватися. Очікуйте подальших кроків,

– сказав Медведєв.

Раніше президент США у відповідь на погрози Медведєва заявляв про 2 атомні човни, які він наказав розмістити у "відповідних регіонах".

Дональд Трамп зауважив, що такі заходи необхідні про всяк випадок, зокрема, якщо "ці дурні та провокаційні заяви" заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва будуть чимось більшим ніж просто слова.

"Слова дуже важливі та часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, це не один з таких випадків. Дякую за вашу увагу до цього питання", – сказав американський лідер.