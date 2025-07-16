Вона дуже розумна і хоче, щоб люди перестали вмирати, – Трамп про позицію Меланії щодо війни

Президент США Дональд Трамп розповів про позицію його дружини Меланії щодо війни в Україні. За його словами, перша леді США хоче, щоб люди "перестали вмирати".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Трампа під час спілкування з журналістами.

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Яка позиція Меланії Трамп щодо війни?

У Дональда Трампа запитали, чи вплинула його дружина, перша леді Меланія Трамп, на його погляди щодо війни Росії проти України.

На це президент США відповів, що Меланія залишається "нейтральною", але водночас її хвилює кількість загиблих.

Вона дуже розумна. Вона дуже нейтральна. Вона чимось схожа на мене: вона хотіла б, щоб люди перестали вмирати,

– пояснив Трамп.

Американський лідер також вкотре нагадав, що внаслідок війни щотижня гинуть щонайменше 5 – 7 тисяч осіб, і це, за його словами, не враховує жертв серед цивільного населення у містах, які зазнають ракетних атак.

До слова, раніше Дональд Трамп також поділився, що дружина розповідає йому про обстріли українських міст. Зокрема, так Меланія відреагувала на його останню розмову з Володимиром Путіним.