Politico пише, що Орбан знайшов несподівану заступницю в ЄС: хто міг його підтримати

Під час саміту ЄС 19 березня в центрі уваги була ситуація з Угорщиною, точніше позиція прем'єра Віктора Орбана щодо блокування кредиту для України. Але лідерка однієї з країн неочікувано підтримала Орбана – принаймні, так пишуть ЗМІ.

Про це повідомляє Politico. Журналісти цього видання активно висвітлювали саміт.

Хто підтримав Орбана на саміті ЄС?

Відповідно до повідомлення ЗМІ, це була прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Мелоні сказала своїм колегам, що розуміє причини, з яких угорський лідер розлютив блок, порушивши своє слово та відмовившись від кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро після його схвалення в грудні, повідомили Politico п'ять дипломатів, знайомих з конфіденційними переговорами, жоден з яких не був з Італії,

– інформує видання.

Попри те, що Мелоні належить до правої партії, як і Орбан, вона поділяє загальну позицію ЄС щодо Угорщини.

Один із п'яти дипломатів процитував слова Мелоні про те, що позиція Орбана є "нормальною", оскільки "ситуація змінюється" і що "якби я опинилася в такій самій ситуації, я б це зрозуміла",

– написало медіа.

Втім, журналісти зауважили, що їхні співрозмовники не чули слова Мелоні особисто, адже засідання було закритим.

В Італії спростували дані ЗМІ

"Висловлювання, яке приписують прем'єр-міністерці, є абсолютно безпідставним", – заявив представник офісу Мелоні в Римі.

Що за кредит блокує Угорщина?

Мова про виділення Україні коштів у розмірі 90 мільярдів євро. Щоб ухвалити його, потрібна згода всіх країн ЄС. Будапешт, який у грудні 2025 року говорив, що не буде проти виділення грошей Києву, тепер уперся. І розлютив цим європейських колег, які непублічно заявили, що Орбан перетнув усі червоні лінії.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта особисто телефонував Орбану перед самітом, щоб нагадати про зобов'язання. Але це не подіяло.

"Позиція Угорщини дуже проста. Ми готові підтримати Україну, коли отримаємо нашу нафту, яка ними заблокована. Ми чекаємо на нафту. Все інше – просто казка", – висловився Орбан, натякнувши на непрацюючий нафтопровід "Дружба".

Тобто Орбан був самовпевненим і непохитним. Європейські лідери марно витратили на вмовляння цілу годину. Втім, Володимир Зеленський, який виступав перед початком саміту по відеозв'язку, був значно стриманіший, аніж раніше.

В комюніке лідери ЄС висловили сподівання, що перші кошти з кредиту надійдуть Україні вже у березні.

Важливо, що до Орбана долучився і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Обоє лідерів не підписали комюніке.

Міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бьорн назвав кредит від Європи екзистенційним для України. І запевнив, що ЄС знайде рішення.