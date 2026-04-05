"Цього разу ми не погоджуємося": Мелоні різко відповіла на критику Трампа щодо війни з Іраном

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яку зазвичай вважають однією з ключових союзниць Дональда Трампа в Європі, заявила, що вона "не погоджується" з критикою президента США на адресу європейських країн та їхньої позиції щодо війни з Іраном.

Читайте також Ймовірно, готується спецоперація, – експерт припустив, що для Трампа стане перемогою в Ірані

Що Мелоні відповіла Трампу?

Джорджа Мелоні пояснила, що союзницькі відносини зі США важливі для Європи, однак є нюанс.

Я продовжую вважати, що на геополітичному рівні Європа мало що виграє від розбіжностей зі Сполученими Штатами, але наша робота полягає, перш за все, у захисті наших національних інтересів, і коли ми не погоджуємося, ми повинні про це говорити. І цього разу ми не погоджуємося,

– наголосила очільниця італійського уряду.

Мелоні, яка перебуває в Саудівській Аравії, щоб спробувати забезпечити енергопостачання для Італії, зазначила, що війна вже негативно впливає на економіку країни, і її уряд має намір захистити італійські родини та бізнес.

Варто зазначити, що заява посадовиці пролунала через кілька днів після того, як Італія заборонила американському літаку використовувати військову базу на Сицилії для перельоту на Близький Схід.

Президент США Дональд Трамп раніше різко критикував європейських союзників за відсутність підтримки війни з Іраном. За його словами, інші країни мають активніше долучатися до патрулювання Ормузької протоки – ключового нафтового маршруту, який контролює Тегеран.

Трамп стверджував, що оскільки багато європейських країн більше залежать від протоки для своєї нафти, вони також повинні допомогти відновити її роботу.

Чому Ормузька протока є стратегічно важливою / Інфографіка 24 Каналу

Дональд Трамп висунув ультиматум