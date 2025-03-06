Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без членства країни у Альянсі, – FT

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висунула з пропозицією поширити дію статті 5 НАТО на Україну. Вона пропонує зробити це без надання країні повноправного членства в Альянсі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Fanencial Times.

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Чому Мелоні запропонувала поширити 5 статтю НАТО на Україну

Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання їй членства у Альянсі. За її словами, це стане "гарантією стабільної, довготривалої, ефективної безпеки" у порівнянні з пропозицією введення миротворців для підтримки режиму припинення вогню, яка, на думку Мелоні, є "найскладнішою".

Поширення на Україну того ж покриття, яке мають країни НАТО, було б, безумовно, набагато ефективнішим, хоча це було б чимось відмінним від членства в НАТО. Я думаю, що це було б стабільною, тривалою, ефективною гарантією безпеки, більшою, ніж деякі з пропозицій, які я бачу,

– зазначила вона.

Також Мелоні виключила залучення італійських військ до охорони правопорядку в разі укладення угоди про припинення вогню в Україні.

"Розгортання європейських військ, французьких або британських, є найскладнішим рішенням... Я продовжую бути дуже спантеличеною цією пропозицією", – наголосила Мелоні.

Нагадаємо, джерела видання NBC News в уряді США повідомляють, що Дональд Трамп розглядає варіант, при якому країни НАТО, що не досягають мінімального рівня витрат на оборону, можуть втратити право на автоматичний захист, який гарантується статтею 5. Він також розглядає можливість зменшення американської військової присутності в Європі та зосередження зусиль на навчаннях з тими країнами НАТО, які виконують оборонні зобов'язання.

Зауважимо, що на фоні можливості виведення американських військ з Європи президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова розглянути можливість розміщення ядерної зброї на території своїх союзників.

Він також зазначив, що країни, які хочуть поглибити співпрацю з Францією, матимуть можливість брати участь у навчаннях з сил стримування. Це, за його словами, допоможе створити справжню стратегічну культуру серед європейських держав.