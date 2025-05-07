Фрідріх Мерц планує найближчим часом відвідати Україну
- Фрідріх Мерц планує відвідати Україну для обговорення припинення вогню з Росією.
- Мерц наголошує на важливості участі США в процесі припинення вогню та німецьких гарантій безпеки для України.
Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче відвідати Україну. Наразі триває координація поїздки.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Tagesschau.
Дивіться також Сильна Німеччина Фрідріха Мерца: що він казав про Україну і чи дасть Taurus для ударів по Москві
Що відомо про планування поїздки Мерца в Україну
Фрідріх Мерц зауважив, що зараз є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.
Канцлер хоче "зробити все можливе від Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних, а також, щоб потім могла бути укладена мирна угода з Росією".
За словами політика, питання про німецькі гарантії безпеки для України пов'язані з попереднім досягненням домовленості про довгострокове припинення вогню.
Мерц також наполягає на участі США в процесі припинення вогню. Він сподівається, що Сполучені Штати продовжать нести свою відповідальність як у межах НАТО, так і щодо самої України.
Нагадаємо, що 69-річний Фрідріх Мерц став десятим канцлером Німеччини. Спершу він не набрав необхідної кількості голосів під час голосування в Бундестазі, але це відбулося під час другого туру.