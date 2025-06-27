Трамп поступово віддаляється від Путіна, – Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поділився своїм баченням стосунків із президентом США Дональдом Трампом і підкреслив важливість підтримки України. Він зазначив, що Трамп віддаляється від Путіна.

Санкції проти Росії досі є предметом дискусій у США, хоча широко підтримуються у Європі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Süddeutsche.

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Мерц прокоментував відносини Трампа та Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Трамп поступово відходить від підтримки російського диктатора Володимира Путіна та дедалі критичніше оцінює його дії. Водночас у США досі тривають дискусії щодо посилення санкцій проти Росії, хоча в Європі щодо цього питання спостерігається широке схвалення

Президент США демонструє зростаючий скептицизм і стає більш критичним. Це процес. У Європі існує широкий консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки,

– зазначив Мерц.

На запитання про те, чи можна схилити Трампа до більш рішучих дій, апелюючи до історичної відповідальності, канцлер наголосив: вирішальним фактором тиску на Кремль мають стати посилені економічні санкції.

"Війни зазвичай закінчуються військовою поразкою або економічним виснаженням. Військова поразка будь-якої з воюючих сторін наразі малоймовірна, проте економічно і Росія, і Україна можуть протриматися довго. Зрештою, залишається лише один варіант: чи можна застосувати жорсткіші санкції, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів?", – зауважив він.

Мерц також визнав, що Трамп не підтримує частину санкцій через можливі наслідки для американської економіки. Водночас у Сенаті це питання активно обговорюється, і президенту США доведеться визначити остаточну позицію. Він зазначив, що робить "все можливе, щоб Європейський Союз і Сполучені Штати запровадили жорсткіші санкції спільно".

Говорячи про можливу конфіскацію заморожених російських активів, канцлер підкреслив складність теми, адже постає не лише юридичне, а й фінансове питання – як це сприймуть глобальні ринки, які цінують надійність.

Ці гроші, звичайно, доведеться використати для відбудови України, але нам до цього ще далеко,

– підсумував він.

Нагадаємо, Путін заявив про готовність Росії організувати зустріч з Дональдом Трампом і покращення відносин з США.