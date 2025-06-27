Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Путін повідомив про покращення відносин Росії з США

За словами президента Росії, вже зроблено важливі кроки для нормалізації та покращення їхніх відносин із США.

Відносини між Росією та США починають вирівнюватися, перші кроки зроблено. Налагоджено робочі контакти між зовнішньополітичними відомствами та спецслужбами,

– зазначив президент Росії.

Також Путін запевнив, що Росія з радістю готуватиме його зустріч із Трампом. Крім того, російський диктатор вважає, що президент США щиро прагне вирішення російсько-української війни.

Нагадаємо, Росія нібито готова до третього раунду переговорів з Україною. Путін вважає, що під час цього раунду основна увага має бути зосереджена на проєктах меморандумів між Росією та Україною щодо врегулювання конфлікту.